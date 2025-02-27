Экс-замакима Актау Тимура Садвакасова доставили в Казахстан (видео)

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и взаимодействии с КНБ на территорию Казахстана доставлен находившийся в розыске Тимур Садвакасов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.

"В июле 2023 года Садвакасов Т.Х. и адвокат Курманбаев С.Н., используя свои связи среди должностных лиц, предложили решить вопрос о начале досудебного расследования против бизнес-партнеров Долгалева В.И.

Для разрешения указанного вопроса достигнута договоренность о передаче Садвакасову Т.Х. и Курманбаеву С.Н. незаконного вознаграждения в сумме 225 млн тенге", - напомнили в АФМ.

Однако, заявили в ведомстве, получив первую часть предлагаемой взятки в размере 90 млн тенге, подозреваемые присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили.

"В последующем Садвакасов Т.Х., опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылся от суда.

После незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда", - поделились в АФМ.

По данным ведомства, 25 февраля на КПП "Капланбек" Туркестанской области Садвакасов был передан сотрудникам АФМ, после чего водворен в следственный изолятор Шымкента.

В ближайшее время он будет этапирован в следственный изолятор Павлодара.

Дальнейшее рассмотрение дела будет осуществляться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области.

Напомним, ранее на портале органов правовой статистики и спецучетов появилась информация, что Тимур Садвакасов находится в розыске. Отмечалось, что дело ведет Департамент АФМ по СКО.

Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года. Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов). До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Позже в АФМ рассказали, в чем обвиняют бывшего чиновника. 17 февраля стало известно, что он задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.