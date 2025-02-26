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Эзотерика

Избиение школьника в Семее: врачи рассказали о состоянии подростка

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Мальчик на больничной койке
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

В областном управлении здравоохранения врачи рассказали о состоянии школьника, избитого сверстниками в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

"Пациент, мальчик 2013 года, осмотрен 23 февраля 2025 года. Ему своевременно оказано медицинская, психологическая помощь. Проведено обследование. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Гематома волосистой части головы, затылочной области. Множественные подкожные гематомы нижних конечностей", - озвучили данные по состоянию избитого подростка в управлении здравоохранения области Абай в Instagram-аккаунте.

Сейчас, по данным врачей, состояние ребенка относительно удовлетворительное, за счет психоэмоционального состояния и диагноза. Ему проведены необходимые диагностические обследования.

"Причин, для угрозы жизни в заключениях обследования нет. Оказана полная врачебно-психологическая помощь по месту прикрепления пациента. На данный момент находится на динамическом наблюдении у врачей: педиатра, травматолога, невролога", - добавили в профильном ведомстве.

Напомним, 24 февраля в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Детский омбудсмен Динара Закиева позже сообщила, что обсудила произошедшее с акимом области Абай Бериком Уали. Также она рассказала некоторые подробности инцидента.

Сегодня аким области Абай Берик Уали провел совещание по данному инциденту. Он поручил провести детальное служебное расследование и принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, а также усилить меры профилактики для предотвращения подобных ситуаций.

Позже в управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - уволен директор школы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223996-izbienie-shkolnika-v-semee-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-podrostka/