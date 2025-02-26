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Эзотерика

Обыск провели в квартире женщины после задержания в лесу в Костанайской области (видео)

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Женщину задержали в лесу за закладки
Задержание. Фото: polisia.kz

В Костанайской области в лесу задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Обыск провели и у нее в квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Костанайской области полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий на первом километре трассы Костанай - Садовое у зоны отдыха задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере.

"Установлено, что она закладывала тайники в лесу. Задержанная не имела постоянного места работы и является наркозависимой", - рассказали в МВД.

При личном осмотре у нее нашли 14 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, обмотанных белой изолентой.

В ходе обыска съемной квартиры изъяли 44 свертка, а также пустые zip-пакеты, 4 мотка изоленты и электронные весы.

"Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками "мефедрон" и "альфа-PVP" общим весом 33 грамма", - уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту полицией проводится досудебное расследование. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Шымкенте задержали двух женщин по подозрению в распространении свертков с наркотиками. Обыск провели в арендованной ими квартире, где обнаружили 60 свертков с мефедроном. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

А в Астане полицейские изъяли особо крупную партию гашиша весом 67 кг. Они провели операцию и ликвидировали крупный канал поставки наркотических средств в столицу. По факту хранения с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223920-obysk-proveli-v-kvartire-zhenshchiny-posle-zaderzhaniya-v-lesu-v-kostanayskoy-oblasti-video/