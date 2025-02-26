Казахстанец без причины избил тещу и сестру жены

В Кызылординской области мужчина примирился с тещей и свояченицей, которым он нанес побои, и таким образом избежал наказания по уголовному делу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении казахстанца о совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.2 ст.109-1 УК РК, рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

"Гражданин без всяких веских причин нанес побои теще и свояченице, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшим. На заседании суда лицо, совершившее уголовный проступок, полностью признало свою вину", - рассказали в суде.

Производство по делу было прекращено. Мужчину освободили от уголовной ответственности в порядке медиации в связи с примирением сторон.

Как отметили в суде, казахстанца строго предупредили, что в случае повторного совершения проступка, предусмотренного ст.108-1 и 109-1 УК, он не сможет освободиться от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Ранее стало известно, что житель Жамбылской области после распития спиртных напитков со своим другом в кафе избил костылем хозяйку заведения и оскорбил ее отца-инвалида, после чего скрылся. Однако позже мужчина примирился с владелицей кафе и избежал наказания.

А житель Кызылординской области обвинялся в нанесении побоев жене. На заседании суда мужчина полностью признал свою вину. Он избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились. Суд установил особые требования к поведению мужчины на три месяца.