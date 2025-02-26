Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Скрывался более 6 лет после двойного убийства": казахстанца задержали в Бишкеке

Опубликовано:

Мужчина задержан
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Merydolla / Getty Images

Скрывавшегося более 6 лет казахстанца нашли в Кыргызстане. Его подозревают в совершении двойного убийства в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, задержание произвели в Бишкеке при взаимодействии МВД Казахстана с правоохранительными органами Республики Кыргызстан.

"Задержан 33-летний гражданин нашей страны, который скрывался от правосудия после совершения двойного убийства в городе Балхаше в 2018 году", - рассказали в МВД.

Подозреваемого водворили в ИВС. Решается вопрос его экстрадиции в Казахстан.

Ранее стало известно, что полицией установлены и задержаны на территории России подозреваемые в краже из отделения банка в Павлодаре, совершенной в ноябре прошлого года. В отношении задержанных, являющихся гражданами РФ, санкционирован арест по решению казахстанского суда.

А в аэропортах Шымкента и Атырау полицейские задержали троих иностранцев, которых подозревают в разбое на территории Узбекистана. По информации МВД, в Ташкенте мужчины пытались захватить чужой автомобиль, но не смогли довести план до конца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223834-skryvalsya-bolee-6-let-posle-dvoynogo-ubiystva-kazahstanca-zaderzhali-v-bishkeke/