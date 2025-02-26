"Скрывался более 6 лет после двойного убийства": казахстанца задержали в Бишкеке
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Скрывавшегося более 6 лет казахстанца нашли в Кыргызстане. Его подозревают в совершении двойного убийства в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, задержание произвели в Бишкеке при взаимодействии МВД Казахстана с правоохранительными органами Республики Кыргызстан.
"Задержан 33-летний гражданин нашей страны, который скрывался от правосудия после совершения двойного убийства в городе Балхаше в 2018 году", - рассказали в МВД.
Подозреваемого водворили в ИВС. Решается вопрос его экстрадиции в Казахстан.
Ранее стало известно, что полицией установлены и задержаны на территории России подозреваемые в краже из отделения банка в Павлодаре, совершенной в ноябре прошлого года. В отношении задержанных, являющихся гражданами РФ, санкционирован арест по решению казахстанского суда.
А в аэропортах Шымкента и Атырау полицейские задержали троих иностранцев, которых подозревают в разбое на территории Узбекистана. По информации МВД, в Ташкенте мужчины пытались захватить чужой автомобиль, но не смогли довести план до конца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223834-skryvalsya-bolee-6-let-posle-dvoynogo-ubiystva-kazahstanca-zaderzhali-v-bishkeke/