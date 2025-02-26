"Пытались похитить": мужчину увезли в багажнике авто в Шымкенте (видео)
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В Сети появилось видео, на котором в Шымкенте после потасовки мужчину запихнули в багажник белого авто. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции, передает NUR.KZ.
Видео из Шымкента опубликовали в нескольких Telegram-каналах. На кадрах можно заметить потасовку среди молодых людей, которые, несмотря на сопротивление, положили одного мужчину в багажник легкового автомобиля.
В ДП Шымкента рассказали подробности произошедшего.
"В Сети распространилось видео инцидента, связанного с противоправными действиями в отношении гражданина. Сотрудниками полиции личности всех участников установлены, транспортное средство найдено. Двое подозреваемых задержаны и взяты под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что в настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Просим граждан доверять только официальной информации", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Атырауской области сняли видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль. По данным полиции, потерпевшая от подачи заявления отказалась.
Позже стало известно, что 22-летнего парня, который после ссоры силой усадил знакомую в свой автомобиль, несмотря на ее сопротивление, наказали за мелкое хулиганство.
А в Павлодарской области заскучавший подросток устроил своим родителям настоящую бурю эмоций, заявив о своем "похищении и избиении". По факту заведомо ложного вызова специальных служб родителя несовершеннолетнего наказали штрафом в размере 30 МРП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223785-pytalis-pohitit-muzhchinu-uvezli-v-bagazhnike-avto-v-shymkente-video/