"Пытались похитить": мужчину увезли в багажнике авто в Шымкенте (видео)

В Сети появилось видео, на котором в Шымкенте после потасовки мужчину запихнули в багажник белого авто. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Видео из Шымкента опубликовали в нескольких Telegram-каналах. На кадрах можно заметить потасовку среди молодых людей, которые, несмотря на сопротивление, положили одного мужчину в багажник легкового автомобиля.

В ДП Шымкента рассказали подробности произошедшего.

"В Сети распространилось видео инцидента, связанного с противоправными действиями в отношении гражданина. Сотрудниками полиции личности всех участников установлены, транспортное средство найдено. Двое подозреваемых задержаны и взяты под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Просим граждан доверять только официальной информации", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Атырауской области сняли видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль. По данным полиции, потерпевшая от подачи заявления отказалась.

Позже стало известно, что 22-летнего парня, который после ссоры силой усадил знакомую в свой автомобиль, несмотря на ее сопротивление, наказали за мелкое хулиганство.

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