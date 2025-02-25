Хаос устроили участники кортежа на улицах Шымкента (видео)

Участники автомобильного кортежа в Шымкенте устроили настоящий беспредел на улицах города, совершая множество нарушений ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, накануне после полуночи инспекторы видеонаблюдения ЦОУ города Шымкент зафиксировали на одной из улиц города автомобильный кортеж.

"Машины двигались с множеством нарушений ПДД, устроив настоящий беспредел на дороге: выезжали на встречную полосу, двигались задним ходом, а некоторые катали высунувшихся из окон по пояс пассажиров, игнорируя безопасность как свою, так и других участников движения.

Еще больший хаос создавали установленные на авто проблесковые маячки, что порождало ложное ощущение экстренной ситуации и заставляло других водителей уступать дорогу", - отмечается в сообщении.

Предотвратить возможные серьезные последствия такого поведения на дороге позволило оперативное вмешательство полицейских. Участники кортежа, как оказалось, таким образом праздновали той.

В итоге нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе выехавшие на встречную полосу лишены водительских прав.

Осенью в Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.

А в конце сентября на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек. Нарушителей привлекли к ответственности.

В мае в Алматинской области полицейские задержали участников кортежа автомобилей: машины в ряду двигались "змейкой", а сами пассажиры, несовершеннолетние подростки - вылезали из окон. Водителей привлекли к ответственности, машины забрали на штрафстоянку, в отношении родителей несовершеннолетних также приняли меры.

Также весной в Павлодаре наказали любителей экстремальной езды, которые в свадебном кортеже нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию. На каждого из них был наложен штраф.