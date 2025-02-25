ЧП на шахте "Казахстанская": суд вынес приговор по делу о гибели шахтеров

В Карагандинской области вынесли приговор подсудимым по делу о пожаре и гибели пяти шахтеров на шахте "Казахстанская" в августе 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении четырех подсудимых по факту пожара на шахте "Казахстанская" и гибели пятерых шахтеров рассмотрели в Шахтинском городском суде Карагандинской области.

На скамье подсудимых оказались временно исполняющий обязанности заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и другие.

Органом досудебного расследования четверо подсудимых обвинялись в нарушении Правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.277 УК РК).

"При отсутствии паспорта на угольный конвейерный уклон Д6 горизонта-170 позиции 2-бис, имея видимые деформации с нарушением сечения и целостности металло-арочной крепи, не приняли меры по остановке ведения работ, допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости, длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене невращающихся и вышедших из строя роликов", - рассказали в суде.

Как установил суд, вследствие допущенных нарушений в ремонтную смену 17 августа 2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. В результате ЧП пятеро шахтеров погибли, 17 шахтерам причинен средний и тяжкий вред здоровью.

Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание каждому по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительной сферах сроком на 3 года.

Потерпевшая сторона просила назначить наказание по закону, а сторона защиты - оправдать подсудимых.

У всех подсудимых имеются малолетние дети, что признали смягчающим обстоятельством. Также ранее они не были судимы и положительно характеризовались по месту работы.

Прокурор в обвинительном акте указал об отсутствии отягчающих обстоятельств.

С учетом изложенного суд назначил каждому подсудимому по 4 года лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Добавим, что по ч.3 ст.277 УК РК нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ЧП на шахте "Казахстанская"

Напомним, утром 17 августа 2023 года на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet), произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

По факту ЧП началось расследование по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя произошедшее, отмечал, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Позже были озвучены результаты расследования происшествия. Министр по ЧС заявил, что была определена 100-процентная вина работодателя.