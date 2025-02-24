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Обещал технику и автомобили: мошенник обманул казахстанцев на 78 млн тенге

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Задержанный мужчина
Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

В Западно-Казахстанской области полиция задержала 25-летнего мужчину, которого подозревают в обмане граждан - начато расследование по 14 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Предполагается, что он систематически занимался мошенничеством. По данным полиции, он обманывал жителей Западно-Казахстанской и Мангистауской областей - вводил граждан в заблуждение под предлогом покупки техники и автотранспортных средств, продажи мобильных телефонов, обналичивания товарного кредита и увеличения денежных средств.

По данным стражей порядка, в октябре 2023 года подозреваемый, выдавая себя за помощника в обналичивании товарного кредита, завладел более 4 млн тенге, принадлежащих жителю Уральска.

А в период с апреля по октябрь 2023 года предполагается, что обманул другого жителя города, пообещав предоставить бытовую технику на сумму более 4,5 млн тенге. В ходе расследования было установлено, что на удочку попадались и его знакомые.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по 14 эпизодам мошенничества, и сумма причиненного ущерба превышает 78 млн тенге.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре озвучили, что тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в прошлом году.

За 2024 год зафиксировано свыше 8 тыс. звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.

Подчеркивается, что в основном злоумышленники действуют из-за рубежа.

Известно, что допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223432-obeshchal-tehniku-i-avtomobili-moshennik-obmanul-kazahstancev-na-78-mln-tenge/