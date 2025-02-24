Сотрудники операторов сотовой связи помогали мошенникам, заявили в Генпрокуратуре

Зарегистрировано 4 уголовных дела по выявленным случаям содействия сотрудников операторов сотовой связи мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничествам.

В том числе сообщается о выявленных случаях содействия сотрудников операторов сотовой связи мошенникам.

"В отношении сотрудников двух операторов сотовой связи и их дистрибьюторов возбуждено 4 дела по ст.ст. 211 и 254 УК РК: в ЗКО - 2, в Караганде и Алматы по одному.

Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан", - сообщается в публикации.

Напомним, две недели назад полицейские заявили о ликвидации сети мошенников в ВКО: сотрудниками киберполиции ДП ВКО совместно с ДКНБ и прокуратурой в Усть-Каменогорске по трем адресам изъято 22 устройства SIM-boх, где были установлены 489 SIM-карт сотовых операторов.

Ранее в Караганде был задержан 20-летний гражданин России, который подозревается в незаконном использовании оборудования SIM-box.

В результате обыска, проведенного по месту временного проживания подозреваемого, полицией были изъяты: устройство SIM-box с 128 слотами, два Wi-Fi роутера, усилитель сигнала, 1875 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

А в Алматы задержан иностранец, который подозревается в мошенничестве - у него на съемной квартире обнаружено около 2 тысяч SIM-карт.

Также в южной столице выявили использование оборудования SIM-box - оно располагалось в квартире одного из граждан.