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Двух молодых женщин задержали за "работу" в арендованной квартире в Шымкенте (видео)

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Девушку задержали в Шымкенте
Подозреваемая. Кадр из видео: polisia.kz

В Шымкенте задержали двух женщин по подозрению в распространении свертков с наркотиками. Обыск провели в арендованной ими квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, местных жительниц в возрасте 28 лет и 31 года подозревают в распространении в различных частях города "синтетики".

"Координатами тайников они делились в мессенджере. Для осуществления преступной деятельности они арендовали квартиру, где фасовали наркотики в дозы для дальнейших закладок. У них изъято 60 свертков с мефедроном весом 90 граммов", - рассказали в МВД.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. За распространение наркотических веществ в особо крупном размере им грозит лишение свободы на долгие годы.

Ранее стало известно, что в Шымкенте 20-летний парень перевозил наркотики, не зная об этом. По его словам, коробку от сигарет ему передал дядя, а в ней полицейские нашли высушенную марихуану. Стражи порядка установили родственника водителя и доставили его в отдел полиции.

А в Астане полицейские изъяли особо крупную партию гашиша весом 67 кг. По данным МВД, оперативникам удалось установить и задержать оптовика, который привозил наркотики из южных регионов для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223353-dvuh-molodyh-zhenshchin-zaderzhali-za-rabotu-v-arendovannoy-kvartire-v-shymkente-video/