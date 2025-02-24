Дело о сходе вагонов поезда с рельс в Туркестанской области рассмотрели в Верховном суде

Штраф в 1,4 млн тенге присудили компании за некачественный ремонт вагонов, из-за чего 8 вагонов грузового поезда сошли с рельс в Туркестанской области в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, в 2024 году на железнодорожном участке Тюлькубас - Арыс сложного кривого перегона "Арыс - Тюлькубас" произошел сход 8 вагонов грузового поезда.

В протоколе об административном правонарушении инспектор транспортного контроля по Туркестанской области указал, что причиной происшествия стал некачественный деповской ремонт вагонов, произведенный АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК). Это привело к повреждению железнодорожного подвижного состава до состояния, не подлежащего восстановлению. Инспектор просил суд привлечь УВК к административной ответственности.

Тюлькубасский районный суд Туркестанской области, рассмотрев материалы трех дел об административных правонарушениях в отношении УВК, указал, что в ходе исследования установлено: технической причиной схода 8 грузовых вагонов стал некачественный деповской ремонт платформы в УВК.

Вина УВК в непринятии должных мер по содержанию, эксплуатации и ремонту подвижного состава, а также технических средств по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте подтверждена:

пояснениями участников производства;

актами расследования крушения, проведенного комиссией по приказу и.о. министра транспорта РК и комиссией по Инструкции о порядке совместных действий железнодорожных администраций стран СНГ, Прибалтики и Грузии по служебному расследованию нарушений безопасности движения;

протоколами совещаний, проведенных главным ревизором по безопасности движения КТЖ, а также другими материалами дела.

Суд, с учетом изложенного, признал АО виновным по п. 2) ч. 6, 7 и 8 ст. 559 КоАП и наложил на УВК административное взыскание в виде штрафа в размере 1,4 млн тенге.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, летом 2024 года мы писали о сходе вагонов грузового поезда в Туркестанской области, на сложном кривом участке перегона "Менлибай – Коктерек". Сообщалось, что предварительная причина схода – излом оси колесной пары частного вагона.

1 февраля этого года на станции Караганда-Сортировочная произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших не было. Предварительной причиной назвали излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.

Также 3 февраля в Жамбылской области на станции Отар произошел сход одного грузового вагона 1988 года выпуска, принадлежащего частной компании.