Казахстанец получил 11 лет лишения свободы за дорожную сумку с тайным грузом

Казахстанец перевозил в пассажирском поезде сумку с 5 кг гашиша. За это его осудили на 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированный межрайонный уголовный суд области Ұлытау вынес приговор в отношении казахстанца, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и сбыте наркотического вещества "гашиш" в особо крупном размере.

"Осужденный изготовил запрещенное вещество в бытовых условиях, после чего спрятал его в дорожную сумку и перевез на пассажирском поезде в Жезказган в целях дальнейшего сбыта", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

В суде прокурор предоставил неоспоримые доказательства вины подсудимого. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить распространение около 5 килограммов гашиша на территории области Ұлытау.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Астане задержали 24-летнего молодого человека, которого подозревают в распространении наркотиков. По данным МВД, у него в чемодане нашли пластиковый контейнер с, предположительно, эфедроном весом более 1 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

А в Костанае стражи порядка обнаружили 2 тысячи доз синтетических наркотиков стоимостью 40 миллионов тенге на черном рынке. Их нашли в квартире и машине подозреваемого, а также в ходе личного обыска. Проводится расследование по факту хранения наркотических веществ с целью сбыта в особо крупном размере.