Афера на 6,5 млн тенге: коуча вывели на чистую воду в Талдыкоргане

В Талдыкоргане поставили точку в громком деле о некачественных курсах по заработку на государственных закупках, за которые люди заплатили более 6,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК, все началось с того, что казахстанка столкнулась с некачественным обучением и обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетісу с жалобой на работу коуча, обещавшего людям "миллионные прибыли".

Разобравшись в ситуации, департамент опубликовал информацию в социальных сетях и уже 11 октября 2024 года организовал прием граждан, где принял жалобы от восьми пострадавших, обратившихся за помощью после покупки услуг по обучению партнерским курсам для заработка на тендерах.

Разбирательство, проведенное сотрудниками департамента, показало, что коуч не заключала официальных договоров, а при оплате не выдавала фискальные чеки, что является нарушением налогового законодательства.

"Обещанные месячные курсы заменялись всего 3-4 занятиями, после чего тренер, ссылаясь на свои "обстоятельства", прекращала обучение, что прямо нарушает статью 13 Закона РК "О защите прав потребителей". В итоге люди оставались и без знаний, и без денег. Среди слушателей некоторые даже брали кредиты, надеясь быстро их вернуть за счет "выгодных тендеров", - уточнили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Сотрудники департамента оказали правовую помощь потребителям в составлении досудебной претензии в адрес данной предпринимательницы. В течение 10 календарных дней она должна была дать ответ.

"Не ответив на претензии потребителей, субъект предпринимательства нарушила закон и со стороны департамента была открыта внеплановая проверка в отношении данного ИП", - отметил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетісу Айдос Дауешев.

Во время проверки число пострадавших от некачественной услуги увеличилось до 18 человек, а география расширилась. Кроме жителей области Жетісу заявления написали потерпевшие из Алматинской, Костанайской областей и Астаны.

В итоге общая сумма ущерба возросла до 6 593 000 тенге. Со стороны департамента было направлено исковое заявление в отношении законных интересов более 10 потребителей по одному и тому же вопросу в суд Талдыкоргана.

Во время судебного процесса коуч-предприниматель вернула часть денег пострадавшим: трем потребителям в полном размере по 850 тыс. тенге и частично двум другим потребителям в размере 450 тыс. тенге каждому. Однако суд принял решение удовлетворить требования в полном объеме, тем самым защитив интересы всех участников дела.

В Комитете по защите прав потребителей МТИ РК отметили, что только за 2024 год на услуги в сфере образования поступило 877 обращений. В основном потребители жаловались на некачественные курсы, низкую подготовку преподавателей и отказ в возврате денег за курсы.

Ранее один из депутатов мажилиса предложил проверять деятельность блогеров, которые, по его мнению, продают курсы с бесполезной информацией. Депутат предложил ряд мер: в частности, рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения и утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров.

В прошлом году в Шымкенте специалисты Комитета по защите прав потребителей помогли 5 гражданам вернуть деньги за некачественное обучение на онлайн-курсах - всего порядка 1,5 млн тенге.