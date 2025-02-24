Женщина после общения с "акимом Костаная" лишилась почти 5 млн тенге

В Жамбылской области защитили права пенсионерки, взыскав деньги, похищенные мошенниками. Они представились акимом Костаная и сотрудниками КНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску казахстанки о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрел Жамбылский районный суд.

Выяснилось, что в августе 2024 года на WhatsApp женщины пришли сообщения якобы от имени акима города Костаная и сотрудников КНБ о том, что истец находится в списке лиц, причастных к террористической организации.

"Они сообщили пенсионерке, что для расследования ей необходимо направить денежные средства на счет ответчика. Следуя указаниям, истец сняла с депозитов в банках и направила на счет ответчика личные деньги в сумме 4,9 млн тенге", - установил суд.

В производстве следственного отдела находятся материалы досудебного расследования, зарегистрированного по признакам мошенничества, где истец признана потерпевшей.

Представитель ответчика иск не признала и просила отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

"Ответчику об открытии счета и переводах ничего не было известно, соответственно, у него не было умысла на неосновательное приобретение чужого имущества, получения выгоды", - сообщили позицию ответчика в суде.

Суд пришел к выводу, что по делу имеет место факт неосновательного обогащения ответчика - поступление на его банковский счет денег от истца. При этом ответчик не доказал законные основания для получения этих сумм.

Решением суда иск был удовлетворен. С ответчика взыскали 5,2 млн тенге, включая представительские расходы и госпошлину. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в СКО женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге. В суде она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции, а счет на ее имя открыла дочь, по словам которой неизвестные лица за это дали ей вознаграждение в сумме 5 тыс. тенге. Женщина добровольно возвращать деньги отказалась.

А в Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге. Один из них заявил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, а счет в банке не открывал.