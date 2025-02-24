Воздушные шарики изъяли полицейские в ночном клубе Кызылорды (видео)

В ходе рейда в одном из ночных клубов Кызылорды наркоборцы изъяли два газовых баллона и упаковки с воздушными шариками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, в одном из ночных клубов Кызылорды обнаружили два 10-литровых газовых баллона, пакеты с шариками, а также кальян.

Все эти предметы изъяли в качестве вещественных доказательств. В настоящее время по ч.1 ст.310 УК РК "Организация или содержание притонов с использованием наркотических средств или других веществ для опьянения" начато досудебное расследование.

"В выходные и праздничные дни полиция города работала в усиленном режиме, проводя проверки в каждом развлекательном центре", - отметили в МВД.

Отметим, что по ч.1 ст.310 УК РК организация или содержание притонов для одурманивания с использованием лекарственных или других средств и веществ, не относящихся к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам, а равно предоставление помещения для этих целей наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (более 7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.