"Вовлекла мужа": супругов задержали полицейские в Уральске

В Уральске полицейские расследуют дело по подозрении супругов в мошенничестве. По версии следствия, молодая женщина вовлекла своего мужа в криминал, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" сотрудниками управления по противодействию киберпреступности совместно с управлением полиции города Уральска была пресечена деятельность супругов, подозреваемых в мошенничестве.

По версии следствия, они размещали объявления о предоставлении услуг по обналичиванию денежных средств под выгодные проценты в группах WhatsApp и на страницах социальных сетей. Жертвами их преступной схемы стали две жительницы города.

Правоохранители утверждают, что в первом случае подозреваемые воспользовались ссылкой действующего ИП, которое действительно занималось обналичиванием, и отправили ее одной из заявительниц. Затем женщине поступили обналиченные деньги за товарный кредит. Однако ей позвонили и сказали, что деньги поступили ошибочно, и попросили вернуть их на предоставленный счет. Заполучив деньги, они заблокировали абонента.

В другом случае женщина забрала товар, который якобы должен был быть обналичен, и сдала его в ломбард. Все полученные деньги они потратили на свои нужды.

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

"Стоит отметить, что потерпевшие - это люди, которым банки отказывают в денежном кредите, но одобряют товарный.

В рамках расследования выяснилось, что в мошенническую деятельность молодая женщина вовлекла и своего мужа, использовав его для реализации преступных схем", - сообщается в публикации.

В настоящее время проводится проверка их возможной причастности к совершению других аналогичных преступлений. По факту начато досудебное расследование. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. У них изъяты пять мобильных телефонов, сим-карты и банковские карты.

Напомним, вчера сообщалось, что в области Абай супружеская пара заработала 61 млн тенге за год на организации азартных игр в прямом эфире. Суд признал супругов виновными и назначил им наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

До этого в декабре в Алматы стражи порядка задержали семейную пару по подозрению в незаконном изготовлении и хранении наркотиков.

Также в ноябре сообщалось, что в Алматы полицейские задержали семейную пару, которая подозревается в рекламе наркотических средств. При личном обыске у задержанных изъяты аэрозольная краска, сотовый телефон, медицинские пипетки, трафареты с адресами наркосайтов, "подработки" и другой "художественный" инвентарь. Оба задержанных - наркозависимые и употребляют мефедрон.

И в начале осени в Алатауском районе Алматы были задержаны супруги, подозреваемые в организации нарколаборатории. В их квартире найден мефедрон и лабораторное оборудование.