Карагандинец заявил, что зарабатывает достаточно, но оказался должен 300 тыс. тенге

Житель Караганды узнал, что на него оформлен кредит в микрофинансовой организации. Под подозрением - знакомый потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в конце января 53-летнему жителю Караганды позвонили из микрофинансовой организации и сообщили о задолженности в размере почти 300 тыс. тенге.

"Прибывшим полицейским он пояснил, что ему достаточно его заработка, в указанные дни он не брал заем. После тщательной проверки финансовых операций потерпевшего, а также его круга общения киберполицейские вышли на 33-летнего карагандинца, который, воспользовавшись доверием знакомого, оформил на него кредит", - рассказали в МВД.

Следствие в рамках возбужденного уголовного дела устанавливает причины обмана и проверит возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области местную жительницу подозревают в том, что она оформила кредиты на знакомую, к которой пришла в гости, а деньги перевела своей матери. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, когда узнала о наличии долга перед банками на 1,3 млн тенге.

А житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка. Ущерб составил более 600 тыс. тенге.