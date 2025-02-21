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Лампочка с "секретом": мужчину со шпионской техникой задержали в Алматы

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Изъятая техника
Изъятая техника. Фото: polisia.kz

В продаже шпионских устройств подозревают 26-летнего жителя Алматы - у него обнаружили необычные товары с функцией видеозаписи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации стражей порядка, алматинец пытался продать лампочку с "секретом". Его вычислили сотрудники алматинского "Киберпола" в рамках операции "Anti-fraud".

Полицейскими была пресечена продажа, предположительно, специального технического средства для негласного получения аудио- и видеозаписей.

Сообщается что мужчина также реализовал ручку с функцией скрытой аудио и видеозаписи.

При осмотре рабочего места подозреваемого изъяты еще несколько аналогичных ручек, камера на магните и лампочка со скрытой видеокамерой.

"По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств негласного получения информации в УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело", - резюмировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

Отметим, что несколько дней назад в Алматы задержан другой мужчина, подозреваемый в попытке продажи шпионских устройств в виде авторучек для негласного получения аудиозаписей.

Согласно статье 399 УК РК, незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222697-lampochka-s-sekretom-muzhchinu-so-shpionskoy-tehnikoy-zaderzhali-v-almaty/