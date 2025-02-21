Свыше 100 млн тенге: бизнесмены из Алматы платили налоги сверх положенного

В Алматы участникам индустриальной зоны необоснованно начислили налоговые платежи на 103 млн тенге за пользование земельными участками, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

"В рамках деятельности прокуратурой установлено, что 31 участнику индустриальной зоны Алматы необоснованно начислены налоговые платежи на 103 млн тенге за пользование земельными участками.

В частности, органами госдоходов не учтены требования Налогового кодекса и условия договоров инвесторов с управляющей компанией Индустриальной зоны, согласно которым суммы земельного и имущественного налога (платы за пользование земельными участками) уменьшаются на 100%", - отмечается в сообщении ведомства.

По акту надзора прокуратуры Алатауского района Алматы инвесторам произведен возврат необоснованно уплаченных денег.

До этого прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета ИПН у казахстанцев на 6 млн тенге.

Также мы писали, что в Экибастузе незаконно взимались платежи с предпринимателей. В итоге им вернули 4,4 млн тенге, уплаченных в виде имущественного налога.

Ранее в Аксуском и Баянаульском районах Павлодарской области обнаружили незаконное повышение ставок налога на земли сельскохозяйственного назначения с 10 до 50%. Прокуратура решение территориальных маслихатов опротестовала.

А прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила множественные факты незаконного вычета индивидуального подоходного налога у казахстанцев на 6 млн тенге. Необоснованно удержанные средства были возвращены.