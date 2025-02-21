Родителей подростка, предложившего девочке конфету, привлекли к ответственности в Кокшетау

В Сети появилось видео, на котором якобы была запечатлена попытка похищения девочки в Кокшетау. Информацию прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

"Бдительная горожанка случайно сняла на видео, как подросток подходит к девочке и о чем-то с ней разговаривает. Снятое она выложила в Сеть, посчитав, что ребенка хотят похитить средь бела дня", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Акмолинской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что в результате проведенных розыскных мероприятий личность молодого человека на данной видеозаписи установлена.

"Им является несовершеннолетний 2011 года рождения, учащийся одной из средних школ Кокшетау. Согласно показаниям 14-летнего подростка, какого-либо преступного умысла он не преследовал, предложил девочке конфету ради шутки", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Здесь добавили, что в связи с недостижением возраста для привлечения к административной ответственности, материал по ч.1 ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах) собран в отношении законного представителя.

Департамент полиции выразил благодарность автору поста за проявленную гражданскую позицию и неравнодушие.

Отметим, что по ч.1 ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей (19 660 тенге).