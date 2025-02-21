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"Заталкивает девушку в авто": жителя Атырау наказали после резонансного видео

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Девушку из Атырау затолкали в авто
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/guwonline

В Атырау за мелкое хулиганство наказали 22-летнего парня, который ранее силой усадил девушку в свой автомобиль, несмотря на ее сопротивление, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.

По материалам суда, 18 февраля 2025 года мужчина посадил знакомую в свою автомашину с ее согласия, но по дороге между ними возник конфликт, в результате чего девушка, отказавшись ехать дальше, вышла из машины.

"Однако мужчина из хулиганских побуждений, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, вопреки ее воле, несмотря на сопротивление, оскорбительно приставая к ней, силой посадил ее обратно в машину и довез ее до дома, совершив тем самым мелкое хулиганство", - установил суд.

Потерпевшая в своей объяснительной показала, что мужчина довез ее до дома, и претензий к нему она не имеет.

"Вина подсудимого подтверждается его признательными пояснениями, протоколом об административном правонарушении, рапортом, протоколом опроса", - уточнили в суде.

Признание вины и раскаяние в содеянном признали смягчающим обстоятельством, а отягчающих обстоятельств не установили.

Постановлением суда мужчину признали виновным, на него наложен административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в ДП Атырауской области прокомментировали видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль. В ходе проверки полицейские установили 22-летнего мужчину, его машину водворили на специализированную стоянку. По данным ведомства, 22-летняя девушка не имела претензий и отказалась от подачи заявления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222597-zatalkivaet-devushku-v-avto-zhitelya-atyrau-nakazali-posle-rezonansnogo-video/