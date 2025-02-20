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Сбор денег на лечение умершего ребенка: 31-летнюю казахстанку заподозрили в мошенничестве

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Задержание подозреваемой
Задержание подозреваемой. Фото: Polisia.kz

В Алматинской области полиция задержала женщину, которая подозревается в мошенничестве - она собирала деньги на лечение ребенка, умершего в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" выявили несколько случаев мошенничества. В рамках спецоперации были задержаны подозреваемые, причастные к преступным схемам, сообщает медиапортал МВД.

"В первом случае 31-летняя жительница города Конаев, войдя в доверие, незаконно завладела денежными средствами. Также установлено, что она причастна к другому вопиющему эпизоду - под предлогом сбора средств на лечение ребенка женщина обманула граждан.

Во втором случае 26-летний мужчина, представляясь перевозчиком, завладел 180 тысячами тенге под предлогом транспортировки товара. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие", - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222499-sbor-deneg-na-lechenie-umershego-rebenka-31-letnyuyu-kazahstanku-zapodozrili-v-moshennichestve/