Уголовное дело из-за флешки возбудили полицейские в Алматы

В Алматы задержан мужчина, который пытался продать USB-флешку с функцией несанкционированной аудиозаписи, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы продолжается операция "Anti Fraud", направленная на повышение эффективности мероприятий по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

"На днях в Алмалинском районе мегаполиса, во дворе одного из домов по улице Айтиева, был задержан 35-летний мужчина, пытавшийся продать потенциальному клиенту USB-флешку, обладающую функцией несанкционированной аудиозаписи. Это противозаконно и регулируется статьей 399 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств негласного получения информации возбуждено уголовное дело", - сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города Алматы Анес Калдыбаев.

В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не подлежит распространению.

Напомним, также вчера сообщалось, что в Алматы задержан мужчина, подозреваемый в попытке продажи шпионских устройств в виде авторучек для негласного получения аудиозаписей.

Несколько лет назад шпионскую ручку также обнаружили в Щучинске. Тогда в Сети появилось объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудио-и видеоустройством. Стражи порядка выяснили, что дал его 46-летний житель Щучинска. Была назначена экспертиза и начато расследование.

А в Алматы полиция задержала 51-летнего мужчину за шпионские часы - по версии следствия, он выставил на продажу устройство, выглядящее как настольные часы, однако способное собирать аудио- и видеоинформацию без ведома человека.

В 2022 году шпионские очки с потайной камерой пытались передать в колонию на юге Казахстана. Однако доставку необычной посылки удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.