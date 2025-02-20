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Пакет с 46 млн тенге оставила на лавочке жительница Шымкента (видео)

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Пожилая женщина сидит на лавочке
Пенсионерка на лавочке. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO / Getty Images

Пожилая жительница Шымкента, поверив мошенникам, сняла все деньги со своего счета и оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве киберполицейские задержали в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ "Anti-fraud".

Жертвой обмана стала 69-летняя жительница Шымкента. Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от якобы "операторов сотовой связи" об истечении срока действия SIM-карты.

"Чтобы продлить его, она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие - мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счете", - рассказали в МВД.

Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета.

"Чтобы сохранить их, временно доверила в "надежные руки": оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители", - отметили в ведомстве.

Сейчас по указанному факту проводится расследование. Подозреваемые находятся под стражей.

"Помните, SIM-карты не имеют срока годности и не требуют продления. Чтобы сберечь свои деньги и защититься от мошенников, никому и никогда не сообщайте код, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию", - предупредил граждан заместитель начальника "Киберпол" ДП Шымкента Шынгыс Жайлаубек.

Ранее стало известно, что 75-летняя жительница Степногорска после разговора по телефону якобы со "следователем из Астаны" лишилась всех своих сбережений и денег на карте. Женщина самостоятельно направилась в банк и перевела почти миллион тенге злоумышленникам.

А в Караганде 18-летнего юношу подозревают в обмане 83-летней горожанки на 1 млн тенге по телефону под видом врача. Подозреваемого в мошенничестве задержали. По данным МВД, пенсионерке поступил звонок о том, что ее дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222381-paket-s-46-mln-tenge-ostavila-na-lavochke-zhitelnica-shymkenta-video/