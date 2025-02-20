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"Получал ежедневно по 200 долларов": иностранца задержали в Костанайской области (видео)

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Иностранца задержали в Костанайской области
Задержание в Рудном. Фото: polisia.kz

Гражданина соседнего государства задержали в Рудном. В съемной квартире обнаружили устройство SIM-box, используемое мошенниками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Костанайской области полицейские при взаимодействии с ДКНБ и областной прокуратурой провели мероприятия по пресечению незаконной деятельности с использованием SIM-боксов.

В ходе операции в Рудном задержали гражданина соседнего государства.

"Установлено, что он приехал из-за границы для осуществления мошеннической деятельности", - уточнили в МВД.

Иностранца подозревают в интернет-мошенничестве
Задержанный иностранец. Фото: polisia.kz

Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли устройство SIM-box, предназначенное для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения мошеннических действий на территории Казахстана.

Также были изъяты маршрутизатор, более 1200 SIM-карт казахстанских сотовых операторов, мобильный телефон с двумя IMEI-кодами, 8 банковских карт и авиабилеты.

"Для управления SIM-box он использовал Telegram, получая указания от "кураторов". За свои действия мужчина получал ежедневно по 200 долларов США", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту полицией проводится досудебное расследование. Иностранца поместили в ИВС. За содействие интернет-мошенникам ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Караганде задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в незаконном хранении и использовании оборудования SIM-box. По предварительной информации ДП региона, с номеров, использованных в SIM-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.

В Кокшетау и Жезказгане полицейские задержали двух иностранных граждан, а при обыске обнаружили оборудование для интернет-мошенничества. Были изъяты два устройства SIM-box, более 3 тыс. SIM-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы.

В одной из квартир Павлодара также изъяли оборудование, используемое для организации интернет-мошенничеств. Подозреваемого задержали, в отношении него начато досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222291-poluchal-ezhednevno-po-200-dollarov-inostranca-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti-video/