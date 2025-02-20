Корова ехала в легковом авто в Кызылординской области

В Кызылординской области корову усадили в легковую машину. Выяснилось, что животное похитили и таким образом везли на продажу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел 18 февраля близ села Актан батыра Казалинского района Кызылординской области.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники полиции, находясь на дежурстве, остановили автомобиль Volkswagen.

"Открыв заднюю дверь машины, они обнаружили корову, расположившуюся на заднем сиденье с подогнутыми ногами. Как оказалось, двое мужчин похитили корову в соседнем селе Казалинского района и везли ее на продажу", - рассказали в МВД.

Подозреваемые задержаны, они помещены в изолятор временного содержания. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Также проверяется возможная причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее в Семее сняли на видео, как на заднем сиденье "Жигулей" перевозили коров в оживленном потоке машин. Водителя наказали штрафом за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов.

А в Карагандинской области с помощью веревок и троса спасатели вызволили корову, которая провалилась в открытый колодец недалеко от дома. Животное удалось вытащить без повреждений, а колодец огородили сигнальной лентой и закрыли щитом.