Уголовное дело из-за шпионской ручки расследует полиция Алматы

В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в попытке продажи шпионских устройств в виде авторучек для негласного получения аудиозаписей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудниками "Киберпол" Алматы в рамках республиканской операции "Anti-fraud" по подозрению в сбыте хитрой техники задержан 42-летний мужчина.

"В результате оперативных мероприятий выявлена попытка продажи специального технического средства для негласного получения аудиозаписей.

Задержан местный житель. Незадолго до задержания он реализовал шпионскую технику в виде авторучки и имел при себе еще одну такую же ручку, которую планировал продать.

По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств для негласного получения информации в Управлении полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело", - информировал начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, несколько лет назад шпионскую ручку также обнаружили в Щучинске. Тогда в Сети появилось объявление о продаже авторучки-телефона со встроенным аудио-и видеоустройством. Стражи порядка выяснили, что дал его 46-летний житель Щучинска. Была назначена экспертиза и начато расследование.

А в Алматы полиция задержала 51-летнего мужчину за шпионские часы - по версии следствия, он выставил на продажу устройство, выглядящее как настольные часы, однако способное собирать аудио- и видеоинформацию без ведома человека.

В 2022 году шпионские очки с потайной камерой пытались передать в колонию на юге Казахстана. Однако доставку необычной посылки удалось пресечь сотрудникам оперативного отдела ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.