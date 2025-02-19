Парня, обвиненного в смерти после драки у бара, отпустили на свободу в Павлодаре (видео)

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что в действиях Жоламана Кусаина, обвиненного в смерти после драки в Павлодаре, не было умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, передает "Ирбис TV".

В апелляционной инстанции суд пришел к выводу возобновить судебное следствие и допросить эксперта. На протяжении часа обсуждали, откуда на голове погибшего Сергея Сухоносенко образовались следы от семи ударов.

Прокурор настаивал, что подсудимый Жоламан Кусаин умышленно бил оппонента и допустил, таким образом, смерть. Мама погибшего также указывала, что приговор первой инстанции, где назначили 4,5 года колонии, чересчур мягкий.

"Я просто хочу, чтобы человек хотя бы понял, что он совершил, что он сделал. Лишил жизни человека. Я хочу, чтобы его наказали, как положено, чтобы он посидел, подумал. Он же живой остался, а моего сына нет", - высказалась на заседании мама погибшего Сергея Сухоносенко.

Апелляционная коллегия допросила еще раз Жоламана, а также мать погибшего парня. Выслушали еще раз все стороны и сегодня огласили новый приговор, из-за которого в зале суда раздался громкий звук аплодисментов.

"Переквалифицировать действия Кусаин с части 3 статьи 106 УК на часть 2 статьи 112 УК, по которой назначить наказание в виде одного года лишения свободы", - озвучил решение судья Павлодарского областного суда Мурат Солтыбаев.

Учитывая, что Жоламан Кусаин в СИЗО провел полгода, суд определил, что наказание в итоге он уже отбыл. Парня отпустили из-под стражи в зале заседания. Услышав новость о свободе, он не смог сдержать слез.

"При виде ножа любой человек будет действовать по-своему. Кто-то будет кричать, кто-то будет убегать, кто-то самозащищаться, как я. От этого никто не застрахован. Да, вообще желательно убежать, но человек по-своему будет действовать, потому что там действует шоковое состояние", - сказал после приговора Жоламан Кусаин.

"В данном уделе я считаю, что он вообще не виновен, надо было применить статью 32 УК и освободить от уголовной ответственности. Я, конечно, буду рассматривать возможность подать в Верховный суд, все-таки добиться полного оправдания Жоламана", - отметил адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов.

Приговор после оглашения апелляционной инстанцией сразу вступил в законную силу. Не исключено, что потерпевшая сторона также может обратиться в Верховный суд.

Напомним, 11 августа прошлого года в Павлодаре избили 23-летнего Сергея Сухоносенко, в результате чего он скончался. Прибывшим на место происшествия медикам лишь пришлось констатировать его смерть.

В отношении участника конфликта открыли уголовное дело. Позже приговором суда 21-летнего парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему назначили 4 с половиной года колонии. Обе стороны с этим приговором оказались не согласны.

Добавим, что по ч.2 ст.112 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.