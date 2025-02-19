Жителя Сатпаева осудили за избиение супруги и падчерицы

Жителя Сатпаева наказали за нанесение побоев в нетрезвом состоянии жене и 14-летней падчерице. Мужчина заплатит штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговор обвиняемому в нанесении побоев своей гражданской супруге и несовершеннолетней падчерице вынес Сатпаевский городской суд.

Выяснилось, что 23 декабря прошлого года примерно в 01.30 ночи подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, поссорился со своей гражданской супругой. В результате конфликта он разбудил спящую в спальне на кровати несовершеннолетнюю падчерицу 2011 года рождения.

"Зная, что девочка не достигла совершеннолетия и материально зависима от него, воспользовался этим и вызванными у него негативными эмоциями, проявляя агрессию, причинил ей физическую боль, нанеся один удар правой ногой в левую сторону груди. В тот момент, когда мать попыталась защитить свою дочь, он также нанес обеим по их телам 3-4 удара кулаком", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, также она подтверждалась доказательствами, представленными в суде.

При назначении наказания суд учел характер совершенного преступления, степень общественной опасности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а также личность подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по п.1, 3, 8 ч.2 ст.109-1 Уголовного кодекса. Ему назначили штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.1, 3, 8 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении двух или более лиц, а также в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.