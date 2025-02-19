Наказан павлодарец, перепутавший окно квартиры с контейнером

В Павлодаре наказали местного жителя, перепутавшего окно квартиры с контейнером и выбросившего туда мешки с мусором и стеклом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре жители дома по улице М.Жусупа пожаловались на соседа, который выкинул пакеты с мусором и стеклом из окна.

В другом случае на улице Толстого пришедший в гости горожанин оставил пакет с мусором прямо в подъезде, что также не осталось незамеченным неравнодушными жильцами.

За нарушение правил благоустройства павлодарцев привлекли к ответственности.

На сегодняшний день в регионе за подобные нарушения привлечены к ответственности свыше 400 человек.

Отметим, что по ч.1 ст.505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Ранее МВД опубликовало видео с различными нарушениями жителей регионов Казахстана. Сообщалось, что с начала года выявили более 54 тыс. нарушений закона в части охраны окружающей среды.