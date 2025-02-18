"Заталкивает девушку в автомобиль": полиция отреагировала на резонансное видео из Атырау

В полиции Атырауской области прокомментировали видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль, передает NUR.KZ. По данным ДП, потерпевшая от подачи заявления отказалась.

В Telegram-канале сетевого издания Atyrau Online разместили видео с информацией о жестоком избиении жительницы города. В описании к видео сказано, что в Атырау "среди бела дня жестоко избили и похитили девушку".

"Молодой парень насильно заталкивает девушку в автомобиль Lada Priora. Несмотря на сопротивление, он продолжает применять силу, а его действия снимает очевидец издалека. Девушке не удалось избежать похищения.

Однако остается неясным, было ли это проявлением так называемой "традиции" или насилием против ее воли", - сказано в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

"В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный силой затаскивает женщину в автомобиль. В ходе проверки полицейские установили 22-летнего мужчину, его автомобиль водворен на специализированную стоянку.

22-летняя потерпевшая не имеет претензий и отказалась от подачи заявления. В отношении его составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве и был задержан. Собранные материалы будут направлены в суд", - сообщили в ДП.

В августе прошлого года в Сети появилось видео, на котором голос за кадром заявляет об избиении девушки прямо в салоне ее автомобиля. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы.

До этого мы писали о видео с участием молодых людей, где прохожие стали свидетелями якобы избиения девушки средь бела дня.

Также в Алматы на видео попал конфликт между водителем автомобиля и очевидцами. В департаменте полиции прокомментировали произошедшее.