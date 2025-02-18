"Заталкивает девушку в автомобиль": полиция отреагировала на резонансное видео из Атырау
Опубликовано:
В полиции Атырауской области прокомментировали видео, на кадрах которого девушку силой затаскивают в автомобиль, передает NUR.KZ. По данным ДП, потерпевшая от подачи заявления отказалась.
В Telegram-канале сетевого издания Atyrau Online разместили видео с информацией о жестоком избиении жительницы города. В описании к видео сказано, что в Атырау "среди бела дня жестоко избили и похитили девушку".
"Молодой парень насильно заталкивает девушку в автомобиль Lada Priora. Несмотря на сопротивление, он продолжает применять силу, а его действия снимает очевидец издалека. Девушке не удалось избежать похищения.
Однако остается неясным, было ли это проявлением так называемой "традиции" или насилием против ее воли", - сказано в сообщении.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.
"В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный силой затаскивает женщину в автомобиль. В ходе проверки полицейские установили 22-летнего мужчину, его автомобиль водворен на специализированную стоянку.
22-летняя потерпевшая не имеет претензий и отказалась от подачи заявления. В отношении его составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве и был задержан. Собранные материалы будут направлены в суд", - сообщили в ДП.
В августе прошлого года в Сети появилось видео, на котором голос за кадром заявляет об избиении девушки прямо в салоне ее автомобиля. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы.
До этого мы писали о видео с участием молодых людей, где прохожие стали свидетелями якобы избиения девушки средь бела дня.
Также в Алматы на видео попал конфликт между водителем автомобиля и очевидцами. В департаменте полиции прокомментировали произошедшее.
Подпишитесь на NUR.KZ в Instagram и получайте эксклюзивный контент каждый день!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221823-policiya-otreagirovala-na-video-s-informaciey-ob-izbienii-i-pohishchenii-zhitelnicy-atyrau/