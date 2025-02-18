Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец устроил "бой" со шлагбаумом и был арестован

Опубликовано:

Мужчина устроил бой со шлагбаумом
Мужчина "дерется" со шлагбаумом. Кадр из видео: instagram.com/up_aktau_polisia/

В Актау на пять суток арестовали местного жителя, который несколько дней назад в нетрезвом состоянии устроил "драку" со шлагбаумом". Инцидент попал на камеры наблюдения.

В Instagram-аккаунте управления полиции Актау сообщили о задержании мужчины, которому было предъявлено обвинение по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Правонарушитель арестован на пять суток", - рассказали в полиции. На кадрах полиции видно мужчину, который повредил шлагбаум в одном из дворов города.

По данным Lada.kz, арестованным является местный житель, который в нетрезвом состоянии испортил шлагбаум в одном из жилых комплексов.

"В результате ожесточенного минутного боя житель Актау вывернул шлагбаум в другую сторону. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры распространились в социальных сетях", - сообщило издание.

Добавим, что согласно статье 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В начале этого месяца казахстанца, который подрабатывал курьером, наказали за повреждение имущества ОСИ - шлагбаума.

В ноябре мы писали о случае в Астане, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку. Согласно представленной документации, ущерб оценен в 142 181 тенге. Он предстал перед судом и получил арест на 20 суток.

Ранее в октябре в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Также в столице наказали водителя автомобиля, который сломал шлагбаум, установленный на территории жилого комплекса. Нарушителю пришлось выплатить штраф в размере 55 тысяч тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221815-kazahstanec-ustroil-boy-so-shlagbaumom-i-byl-arestovan/