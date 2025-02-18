Казахстанец устроил "бой" со шлагбаумом и был арестован

В Актау на пять суток арестовали местного жителя, который несколько дней назад в нетрезвом состоянии устроил "драку" со шлагбаумом". Инцидент попал на камеры наблюдения.

В Instagram-аккаунте управления полиции Актау сообщили о задержании мужчины, которому было предъявлено обвинение по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Правонарушитель арестован на пять суток", - рассказали в полиции. На кадрах полиции видно мужчину, который повредил шлагбаум в одном из дворов города.

По данным Lada.kz, арестованным является местный житель, который в нетрезвом состоянии испортил шлагбаум в одном из жилых комплексов.

"В результате ожесточенного минутного боя житель Актау вывернул шлагбаум в другую сторону. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры распространились в социальных сетях", - сообщило издание.

Добавим, что согласно статье 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В начале этого месяца казахстанца, который подрабатывал курьером, наказали за повреждение имущества ОСИ - шлагбаума.

В ноябре мы писали о случае в Астане, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку. Согласно представленной документации, ущерб оценен в 142 181 тенге. Он предстал перед судом и получил арест на 20 суток.

Ранее в октябре в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Также в столице наказали водителя автомобиля, который сломал шлагбаум, установленный на территории жилого комплекса. Нарушителю пришлось выплатить штраф в размере 55 тысяч тенге.