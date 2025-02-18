Чутье не подвело полицейского из Караганды, когда он заметил в толпе знакомое лицо

В Караганде сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, уже депортированного ранее с запретом на въезд в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ежедневно миграционная служба Октябрьского отдела полиции регистрирует десятки иностранцев, проверяя поток прибывших граждан соседних стран.

"Внимательный взгляд полицейского заметил в толпе знакомое лицо. Однако, согласно документам, мужчина якобы впервые посетил Казахстан", - рассказали в МВД.

Полицейское чутье не подвело, а проверка по картотеке подтвердила подозрения.

"43-летний гражданин соседнего государства ранее был депортирован с запретом на въезд. Недолго думая, он сменил паспортные данные и вернулся в Караганду", - объяснили в ведомстве.

В настоящее время миграционная служба проводит работу по повторному выдворению нарушителя за пределы страны.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум казахстанцам, обвиняемым в организации незаконной миграции из Непала и Пакистана. По материалам суда, им платили по 25 тыс. тенге за каждого перевезенного человека. Подсудимым назначили наказание в виде ограничения свободы.

В прошлом году президент Казахстана подписал поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения. Так, в страну теперь запрещен въезд лицам, причастным к экстремистской или террористической деятельности, имеющим рецидив преступлений и совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.