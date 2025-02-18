Проверяла домашнее задание: мать осудили за нанесение ножевых ранений дочери в СКО

В Северо-Казахстанской области беременную женщину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью 11-летней дочери во время проверки домашнего задания, передает "Петропавловск.news".

Как сообщает издание, жительнице Северо-Казахстанской области не понравилось, как ее дочь 2013 года рождения вела свою тетрадь.

"Проверяя домашнее задание своей дочери 2013 года рождения, женщина обнаружила, что девочка ненадлежащим образом вела школьную тетрадь. В ответ на это она нанесла удары кухонным ножом в левое и правое бедро дочери, причинив ей тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни", - говорится в сообщении пресс-службы межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, заведомо находящейся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от виновной (п.3, 11 ч.2 ст.106 УК РК).

Подсудимая полностью признала вину и не оспаривала обвинение. Сторона защиты и дочь ответчицы просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние женщины. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Наличие малолетних детей не признали смягчающим обстоятельством, так как преступление совершалось против собственного ребенка.

Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, его тяжесть.

"Учитывая, что это первая судимость обвиняемой, а также ее беременность, суд назначил минимальное наказание - 6 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Оснований для условного осуждения (ст.63 УК РК) суд не установил", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре прошлого года детский омбудсмен Динара Закиева сообщила о том, что в СКО из-за невыполненного домашнего задания 11-летняя девочка была ранена ножом. Ее госпитализировали в областную больницу в тяжелом состоянии.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав тогда приняла решение об отстранении матери от воспитания остальных детей, находящихся дома.

Отметим, что по п.3, 11 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.