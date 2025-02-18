Акмолинка увидела человека в форме на фоне госсимволов и отдала около 9 млн тенге

Пожилая жительница Акмолинской области отдала мошенникам 8,8 млн тенге, получив звонок по видеосвязи якобы от "столичного следователя", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередной жертвой мошенничества стала 74-летняя жительница Акмолинской области, которая оказалась доверчивой уже после первого звонка.

"Звонивший представился столичным следователем и заявил, что с ее счета пытаются снять денежные средства", - рассказали в МВД.

Затем поступил еще один звонок - на этот раз через видеосвязь.

"Увидев человека в форменном обмундировании на фоне государственных символов, который утверждал, что занимает высокую должность в Департаменте полиции Астаны, акмолинка полностью доверилась злоумышленникам. В течение четырех дней преступники всячески обманывали женщину, заставляя ее оформлять кредиты, проводить процедуры рефинансирования и переводить денежные средства на неизвестные счета", - сообщили в ведомстве.

В итоге мошенники нанесли женщине материальный ущерб в размере более 8,8 млн тенге.

Полицейские вновь предупреждают граждан об активизации мошенников, которые используют аудио- и видеозвонки, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, силовых структур или работниками Национального банка.

Ранее стало известно, что 75-летняя жительница Степногорска после разговора по телефону якобы со "следователем из Астаны" лишилась всех своих сбережений и денег на карте. Мошенникам она отдала почти миллион тенге, а уже на следующий день поняла, что стала жертвой обмана.

А в Кокшетау пенсионерка продала свою квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам, сделав при этом более 30 транзакций в разных местах. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации, причем о своем участии рассказывать ей запретили.