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Изъято 30 тыс. долларов: МВД сообщило о задержании граждан пяти стран (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: YouTube/ҚР ІІМ / МВД РК

Полицейские Казахстана и Армении пресекли деятельность двух call-центров мошенников в Ереване. Задержаны больше 40 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении пресечена деятельность двух мошеннических call-центров.

"Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничеством в отношении граждан Казахстана и европейских стран. Они предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании.

При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

При проведении спецоперации задержан 41 предполагаемый участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.

"На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана", - добавили в МВД.

Напомним, в прошлом году в двух городах Украины задержали десятки подозреваемых в интернет-мошенничестве, жертвами которого стали жители Казахстана - у них выманивали данные счетов.

А осень сообщалось, что в Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД накрыли четыре подобных call-центра. Через них совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии.

Добавим, ранее в МВД назвали самые популярные способы обмана казахстанцев. Сообщалось также, что мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, чтобы красть деньги казахстанцев, представляясь якобы врачами или курьерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221587-izyali-zoloto-mashiny-i-30-tys-dollarov-grazhdan-pyati-stran-podozrevayut-v-obmane-kazahstancev/