"Имела место хорошо отлаженная коррупционная схема": судья объяснил приговор чиновникам Алматы

Алматинский судья разъяснил приговор, вынесенный шести подсудимым по делу бывшего главного архитектора Алматы Алмасхана Ахмеджанова, передает NUR.KZ.

Сегодня, 17 февраля, по делу бывшего главы одного из управлений акимата Алматы Алмасхана Ахмеджанова вынесли приговор. Бывшего главного архитектора города осудили на 11 лет лишения свободы.

Также в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы озвучили приговоры другим обвиняемым по этому делу:

бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов получил срок 10 лет лишения свободы;

экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлан Жармухамбетов получил 14 лет лишения свободы;

директор оценочной компании Алмазхан Бакиров осужден на 8 лет лишения свободы;

предприниматели Муханбеталлы Шалкарбеков и Берик Ускембаев получили 5 лет условно.

После оглашения приговоров судья разъяснил принятые решения.

"По итогам судебного следствия у суда сложилась следующая картина: в акимате имела место хорошо отлаженная коррупционная схема, в результате которой Бакиров и Жармухамбетов, пользуясь тем, что у населения Алматы восприятие коррупции не совсем отрицательное, люди сами готовы отдавать деньги, два подсудимых поставили на поток извлечение денег из госбюджета путем завышения стоимости участков и домов, которые попадали под госнужды", - сообщил судья Какимжанов.

По его словам, заявитель не согласился отдавать деньги и "поступил правильно, обратившись в Антикор".

"Надо сказать, что сотрудники Антикора провели в достаточной мере объективное расследование, в результате был задержан Бакиров во время получения 45 млн тенге в качестве взятки за хорошую оценку участка и дома.

Был изобличен Жармухамбетов. Были обнаружены записи у Бакирова, по которым Антикор получил полную картину схемы по отъему денег у государства. На основании этого были раскрыты и другие эпизоды.

В ходе судебного следствия установлена виновность Самамбетова. Его защита была построена на том, что орган уголовного преследования неверно положил в основу обвинение. Орган поступил правильно - привлек по данному вопросу узких специалистов, которые дали заключение и подтвердили версию обвинения", - заявил судья.

Он добавил, что Ахмеджанов не признал в полном объеме обвинение, а решающую роль сыграло заключение специалистов, что он допустил нарушение закона, согласовав проекты при наличии запретительных норм.

"Но суд учел, что его зять пытался оформить квартиру по цене явно заниженной. Ахмеджанов поставил застройщиков в такую позицию, когда они были вынуждены передать квартиры по такой цене. Суд признал его (виновность - прим. ред.) по всем статьям обвинения.

Все три человека - должностные лица, в их распоряжении были средства бюджета, они совершили тяжкое и особо тяжкое правонарушения, что посягает на правопорядок в нашей стране.

Что касается Бакирова, то суд усмотрел в его действиях основание для назначения наказания ниже низшего - раскаяние и его поведение. Но оставлять его на свободе суд не нашел оснований", - говорит судья.

Говоря о предпринимателях Шалкарбекове и Ускембаеве, суд отметил, что они причинили ущерб государству на миллионы тенге. Но при решении вопроса о наказании суд принял во внимание то, что они добровольно возместили причиненный ущерб. Суд пришел к выводу, учитывая их возраст и состояние здоровья, что есть возможность не изолировать их от общества.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле 2024 года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд, после чего в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города. На суде выступали и свидетели.