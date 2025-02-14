Житель ВКО заплатил знакомой полмиллиона тенге за "услуги", но ничего не дождался

Житель ВКО отдал 500 тыс. тенге за "услуги" по оформлению безвозвратного кредита. Обещанных кредитных 5 млн тенге мужчина не дождался, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился 43-летний житель одного из сел, сообщив, что стал жертвой обмана.

"По его словам, знакомая предложила помочь в получении безвозвратного кредита в размере 5 млн тенге. За свои "услуги" она запросила 500 тысяч тенге, однако после получения денег перестала выходить на связь и скрылась", - отметили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Ранее жительница Акмолинской области собиралась приобрести 2-комнатную квартиру, но лишились 12 млн тенге. Подозреваемым в мошенничестве оказался ее знакомый, которому она поверила. Женщина прождала несколько месяцев, прежде чем обратилась в полицию.

А житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге. По материалам суда, он сделал это под предлогом приобретения авто из Кореи по выгодным ценам и квартир в Астане по государственной программе.