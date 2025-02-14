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"Город был потрясен": депутат - о нападении на ребенка с ножом в лифте в Астане

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Нападение на ребенка в лифте в Астане
Нападение на ребенка в лифте в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

На заседании сессии маслихата Астаны депутат Владислав Сергеев высказался о безопасности в лифтах жилых комплексов после недавнего случая с нападением на ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат заявил о внедрении искусственного интеллекта в камеры видеонаблюдения "Сергек".

"Мы внедряем искусственный интеллект, о котором всегда президент говорит. Мы надеемся, что Астана станет smart-городом. Недавно город был потрясен ситуацией с ребенком в лифте. Как раз вот такая система безопасности, которую мы планируем внедрять, она должна позволить оперативно реагировать правоохранительным органам, нашим медицинским работникам.

Поэтому мы очень рассчитываем, что, принимая эти обязательства и данный ГЧП проект, мы сделаем наш город более безопасным. В ближайшее время необходимо заняться вопросом передачи действующего оборудования уже действующему партнеру (речь о передаче проекта "Сергек" компании из ОАЭ - прим.авт)", - сообщил депутат Владислав Сергеев.

11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Позже по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.

На днях врачи рассказали о состоянии пятилетнего ребенка. А накануне стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220791-gorod-byl-potryasen-deputat-o-napadenii-na-rebenka-s-nozhom-v-lifte/