КНБ провел обыск в Шымкенте
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6 февраля Департаментом КНБ по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, при изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
"В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование", - рассказали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сотрудники КНБ в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении психотропных веществ. Подпольную нарколабораторию ликвидировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220762-knb-provel-obysk-v-shymkente/