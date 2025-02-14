"Представился врачом": карагандинка лишилась 1 млн тенге после звонка

18-летнего юношу подозревают в обмане пожилой карагандинки на 1 млн тенге по телефону под видом врача. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве.

"В ходе расследования было установлено, что злоумышленник позвонил 83-летней жительнице города, представился врачом и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Под предлогом необходимости срочной выплаты компенсации пострадавшим он обманным путем завладел деньгами в размере 1 млн тенге", - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.

Ранее в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму. 84-летней женщине сообщили ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшей мошенники убедили женщину передать им 13 млн тенге.

А пожилая жительница Акмолинской области отдала 9 млн тенге наличными за "спасение" дочери. 82-летней пенсионерке позвонили мошенники под видом дочери из России и сообщили о необходимости после дорожной аварии срочно собрать деньги, которые забрал дроппер.