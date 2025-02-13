Плевки на лестнице и выброшенные окурки: в МВД показали видео с нарушителями

МВД опубликовало видео с кадрами различных нарушений жителей регионов Казахстана. Сообщается, что с начала года выявлено более 54 тыс. нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором собраны нарушения казахстанцев. На видео попали моменты, когда жители страны нарушали закон в части охраны окружающей среды.

"В Актобе с помощью видеокамер зафиксировали, как молодой человек плюнул на лестничной площадке многоэтажного дома. За нарушение чистоты общественного места 20-летнему парню выписан штраф.

В Павлодаре на камеру попал мужчина, выбросивший окурок прямо на улице. В другом случае двое жителей бросили сигарету в неположенном месте, несмотря на близость урны. За мелкое хулиганство они привлечены к административной ответственности", - сообщили в МВД.

Отмечается, что с начала 2025 года выявлено 54 тыс. административных нарушений в этом направлении. В МВД отметили, что в конце 2023 года по республике действовало 1,3 млн камер, из них 275 тыс. были подключены к ЦОУ и дежурным частям полиции.

"По результатам 2024 года их количество составляет порядка 1,5 млн, из них 340 тыс. подключены к полиции", - добавили в МВД.

В сентябре прошлого года полиция показала на видео алматинцев, которые мусорят в городе. А в октябре того же года полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.

В сентябре 2023 года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

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