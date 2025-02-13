Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плевки на лестнице и выброшенные окурки: в МВД показали видео с нарушителями

Опубликовано:

Нарушители-казахстанцы
Казахстанцы, чьи действия попали на камеры. Фото: Polisia.kz

МВД опубликовало видео с кадрами различных нарушений жителей регионов Казахстана. Сообщается, что с начала года выявлено более 54 тыс. нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором собраны нарушения казахстанцев. На видео попали моменты, когда жители страны нарушали закон в части охраны окружающей среды.

"В Актобе с помощью видеокамер зафиксировали, как молодой человек плюнул на лестничной площадке многоэтажного дома. За нарушение чистоты общественного места 20-летнему парню выписан штраф.

В Павлодаре на камеру попал мужчина, выбросивший окурок прямо на улице. В другом случае двое жителей бросили сигарету в неположенном месте, несмотря на близость урны. За мелкое хулиганство они привлечены к административной ответственности", - сообщили в МВД.

Отмечается, что с начала 2025 года выявлено 54 тыс. административных нарушений в этом направлении. В МВД отметили, что в конце 2023 года по республике действовало 1,3 млн камер, из них 275 тыс. были подключены к ЦОУ и дежурным частям полиции.

"По результатам 2024 года их количество составляет порядка 1,5 млн, из них 340 тыс. подключены к полиции", - добавили в МВД.

В сентябре прошлого года полиция показала на видео алматинцев, которые мусорят в городе. А в октябре того же года полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте.

В сентябре 2023 года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

Мы также писали, могут ли оштрафовать за оставленный в подъезде пакет с мусором в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220504-mvd-pokazalo-kadry-s-kazahstancami-poymannyh-za-narusheniyami/