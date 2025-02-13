Иностранцы оказались в суде из-за торговли на рынке в Байконуре

В Байконуре иностранцев привлекли к административной ответственности за работу без разрешительных документов. Их выдворят из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дела об административных правонарушениях в отношении двух иностранцев по ч.5 ст.517 КоАП РК рассмотрели в городском суде.

"Правонарушители занимались незаконной торговлей на центральном рынке в городе Байконуре, то есть осуществляли трудовую деятельность без получения разрешительных документов, о чем свидетельствует тот факт, что трудовая деятельность иностранца осуществлялась не по указанному в визе адресу, а получение разрешения на работу является необходимым условием осуществления трудовой деятельности", - установил суд.

На судебном заседании правонарушители полностью признали свою вину и согласились с протоколом об административном правонарушении. Они заявили, что занимались торговлей без разрешения на работу, а близких родственников, проживающих на территории Казахстана, не имеют. Просили не применять к ним строгое наказание.

Постановлением суда правонарушителей признали виновными по ч.5 ст.517 КоАП РК. Им назначили наказание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.

Добавим, что по ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.