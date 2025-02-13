Астанчанин разбил головой автобусную остановку (видео)

В Астане мужчина решил испытать на прочность стекло павильона остановки и свою черепную коробку – горожанин ударил остановку головой, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали журналистам в столичном департаменте полиции, в момент "схватки" со стеклянным витражом павильона мужчина был изрядно пьян. А от того, судя по всему, и безгранично бесстрашен.

В итоге 49-летнего жителя столицы задержали и осудили за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – семь суток административного ареста нарушитель получил за то, что разбил стекло автобусной остановки своей собственной головой.

Источник: КТК

Отметим, что по статье 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее мы писали о том, что разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт.

А в середине января вандалы разбили теплую остановку в Караганде. Тогда власти обратились к горожанам с просьбой.