Водителя внедорожника оштрафовали за дрифт в Актау (видео)

Полиция Мангистауской области оштрафовала жителя Актау за дрифт на парковке около одного из гипермаркетов города, сообщает местное издание Lada.kz.

По данным издания, полиция в ходе мониторинга социальных сетей установила, что водитель Toyota 4Runner совершал дрифт на заснеженной парковке у одного из гипермаркетов ранним утром.

Отмечается, что инспекторы установили личность автовладельца и составили на него протокол по статье "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Видео: Lada.kz

Несколько дней назад в суде Астаны было рассмотрено дело в отношении казахстанца, который подозревался в совершении мелкого хулиганства - мужчина устроил дрифт на дороге.

Ранее в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

Помимо этого, за танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге.

Осенью в Астане двое водителей заехали на пешеходную площадку возле Дворца Независимости. Оба привлечены к ответственности.