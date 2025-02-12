Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителя внедорожника оштрафовали за дрифт в Актау (видео)

Опубликовано:

Владельца Toyota оштрафовали
Автомобиль во время дрифта в Актау. Кадр из видео: Lada.kz

Полиция Мангистауской области оштрафовала жителя Актау за дрифт на парковке около одного из гипермаркетов города, сообщает местное издание Lada.kz.

По данным издания, полиция в ходе мониторинга социальных сетей установила, что водитель Toyota 4Runner совершал дрифт на заснеженной парковке у одного из гипермаркетов ранним утром.

Отмечается, что инспекторы установили личность автовладельца и составили на него протокол по статье "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

Видео: Lada.kz

Несколько дней назад в суде Астаны было рассмотрено дело в отношении казахстанца, который подозревался в совершении мелкого хулиганства - мужчина устроил дрифт на дороге.

Ранее в Караганде водители устроили дрифт на площадке перед супермаркетом, нарушив правила дорожного движения. Полиция привлекла нарушителей к ответственности.

Помимо этого, за танцы на дороге оштрафовали водителей элитных автомобилей в Актау - мужчины, задерживая движение и создавая пробку, исполняли лезгинку на проезжей части.

А еще трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге.

Осенью в Астане двое водителей заехали на пешеходную площадку возле Дворца Независимости. Оба привлечены к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220287-voditelya-vnedorozhnika-oshtrafovali-za-drift-v-aktau-video/