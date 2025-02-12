Отказался снять деньги со счета: бухгалтера караоке-бара ударили ножом в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор местному жителю, который оскорбил и ударил ножом бухгалтера караоке-клуба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов мегополиса.

Подробности данного дела опубликованы в Telegram-канале судов Шымкента. Местного жителя Х. обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

"Подсудимый, в ноябре 2024 года, в ночное время в караоке-баре, который является общественным местом, подошел к потерпевшему Ұ., работающему бухгалтером в данном клубе, и потребовал снять деньги с его счета.

Однако потерпевший отказался, объяснив, что не может покинуть свое рабочее место. Разозлившись, подсудимый начал оскорблять потерпевшего, ударил его по лицу, а затем нанес ножевое ранение, тем самым причинив тяжкий вред его здоровью", - рассказали в суде.

Отмечается, что потерпевший простил подсудимого и просил строго не наказывать. Однако Х. был признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В декабре 2024 года сообщалось, что житель Павлодара получил ножевое ранение в ходе конфликта со знакомым. Спор возник из-за права спеть песню в караоке.

До этого пятеро жителей Семея предстали перед судом из-за массовой драки после посещения караоке-бара. В ходе конфликта потерпевший получил серьезную травму головы, а трое других участников драки - легкие телесные повреждения.

В ноябре прошлого года мы писали, что во дворе одного из домов Алматы напали на бухгалтера одного из супермаркетов города.