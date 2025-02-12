Пнула ребенка: воспитательнице из Атырау вынесли приговор

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы детсада, которая пнула ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на облсуд.

Как уточнили в суде, она обвинялась в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и жестоком обращении с несовершеннолетним (ч. 2 ст. 140 УК).

Суд установил, что воспитатель частного детского сада во время занятий ударила 5-летнего воспитанника, который, в результате, получил травму - у него после выявили гематому.

Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 1 года.

Напомним, в январе в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

Видео было снято в подготовительной группе в частном детском саду.