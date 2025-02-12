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Житель Актау заплатил 21 млн тенге за 4-комнатную квартиру и остался ни с чем

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Квартира с ремонтом
Квартира. Иллюстративное фото: Jacek Kadaj / Getty Images

В Актау мужчина передал знакомому 21 млн тенге для приобретения 4-комнатной квартиры в новостройке, а тот скрылся с деньгами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, мужчина, войдя в доверие знакомого, проживающего в Актау, сообщил ему ложную информацию о возможности приобретения 4-комнатной квартиры в новостройке.

Пользуясь доверием, он убедил знакомого передать ему 21 млн тенге, после чего скрылся в другом регионе.

В ходе следствия была доказана вина казахстанца в совершении мошенничества в особо крупном размере. Актауский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.4 ст.190 УК РК, и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее стало известно, что жительница Акмолинской области собиралась приобрести 2-комнатную квартиру, но лишились 12 млн тенге. Подозреваемым в мошенничестве оказался ее знакомый. Женщина ждала несколько месяцев, прежде чем обратиться в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220231-zhitel-aktau-zaplatil-21-mln-tenge-za-4-komnatnuyu-kvartiru-i-ostalsya-ni-s-chem/