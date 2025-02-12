"Думала обеспечить будущее сыновьям": талдыкорганка попала в колонию из-за 43 млн тенге

Жительницу Талдыкоргана, которая в одиночку воспитывала троих несовершеннолетних детей, отправили в колонию за мошенничество с ущербом в 43 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 45-летняя жительница Талдыкоргана, работая в ломбарде экспертом-оценщиком, создавала поддельные залоговые билеты, указывая на якобы выданные средства клиентам без фактического принятия залогового имущества.

"Она брала у клиентов золото и сдавала его в другой ломбард. В результате ее действий ломбарду был причинен материальный ущерб на общую сумму около 43 млн тенге", - отметили в МВД.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет с лишением права заниматься деятельностью в микрофинансовых организациях и ломбардах сроком на 10 лет.

После вынесения приговора осужденную направили в женскую колонию области Абай и поместили в карантинное отделение. После выхода из карантина женщину трудоустроят в пекарный цех, расположенный на территории колонии. Часть ее зарплаты будет вычитаться для погашения требований по иску.

"Сотрудникам колонии она рассказала, что является матерью-одиночкой и у нее трое несовершеннолетних сыновей. Совершая преступление, она думала, что сможет обеспечить им лучшее будущее. В настоящее время дети живут с ее сестрой, она очень сожалеет о содеянном", - сообщила заместитель начальника учреждения Анар Сабиева.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области женщины, отбывающие наказание в колонии №32, начали выращивать комнатные растения. Занятия с растениями помогают осужденным чувствовать себя живыми, а также создавать уютные уголки.

В этой же колонии в рамках проекта "Моя первая профессия" женщины освоили базовые техники маникюра, научились работать с различными инструментами и материалами, а также получили знания о гигиене и безопасности в работе. Занятия провели опытные мастера из Караганды.